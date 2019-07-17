Дисней привлекает поклонников к новому королю-льву.

Уолт Дисней использует высокие технологии, чтобы привлечь поклонников к новому королю-льву. По словам режиссера Джона Фавро, пересказ рассказа 1994 года о львёнке Симба, который выйдет в кинотеатрах по всему миру на этой неделе, был создан с использованием компьютерной анимации, игровых технологий и виртуальной реальности, а также технологий кинопроизводства в прямом эфире.

цель состояла в том, чтобы создать «реалистичный» образ для выразительных животных и африканских перспектив. Король Лев следует за недавними римейками диснеевской классики, такими как Красавица и Чудовище, книга Аладдина и Фавро «Книга джунглей». Новый фильм во многом повторяет оригинальную историю Симбы, детёныша, который столкнулся с трагедией и должен набраться смелости, чтобы стать лидером. «Эта тема жизненного круга, я думаю, сейчас важна для всех, чтобы понять, что мы зависим друг от друга», - сказал Гловер.