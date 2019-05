Disney готовит новую трилогию «Звездных войн», но уже по вселенной KOTOR

Киновселенная «Звездных войн» скоро может пополниться фильмом по мотивам Knights of the Old Republic, игры студии BioWare.

О планах Disney рассказало издание Buzzfeed, ссылаясь на собственные источники, которые приближены к проекту. По словам инсайдера, за сценарий фильма взялась Лаэта Калогридис, работавшая над «Терминатор: Генезис», «Алита: Боевой ангел» и «Аватар». Disney наняла писательницу еще весной 2018 года, и Калогридис почти закончила историю фильма по KOTOR, который может стать началом новой трилогии. Источник не поделился деталями о сюжете, но упомянул девушку-джедая Бастилу Шан, Дарта Малака и Ревана, которые знакомы фанатам KOTOR. Впервые о фильме по вселенной игры BioWare заговорили еще в апреле на Star Wars Celebration.