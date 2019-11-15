Дизайнер мебели Herman Miller выходит на игровой рынок

Известный дизайнер мебели Herman Miller вступил в партнерство с Complexity Gaming - киберспортивной организацией с командами в Dota 2, Call of Duty и других. В рамках этой сделки Herman Miller становится официальным «партнером по сидениям» для Complexity, и в штаб-квартире «GameStop Performance Center» в Техасе открывается «инновационная лаборатория» с акцентом на киберспорт. По словам обеих компаний, продукты разрабатываются с акцентом на эргономику в соответствии с конкретными потребностями игроков. Пока не известно, как будут выглядеть игровые стулья от Herman Miller.