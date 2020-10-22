Документы Google в Play Store уже скачали 1 миллиард

Google известен не только своей поисковой системой, но и наиболее часто используемых сервисов интернет-гиганта является Google Docs. Это облачный текстовый процессор, который поставляется бесплатно с каждой учетной записью Google. Android-приложение для этого сервиса было установлено более 1 милларда в Play Store.

Приложение Google Docs для Android было выпущено в 2014 году. Это приложение не является частью обязательного пакета GMS, и поэтому потребовалось 6 лет, чтобы достичь 1 миллиарда загрузок в Google Play Store. Поскольку Google Docs - это бесплатная служба, это наиболее предпочтительный текстовый редактор. В основном из-за его облачных функций.
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Документы Google в Play Store уже скачали 1 миллиард

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