Доля операционной системы Android на рынке достигла 90%

2019-05-26, Автор - Айдар Ибрагимов; [124]

Как сообщает консалтинговая компания Gartner, по итогам первого квартала прошлого 2018 года доля операционной системы Android снизилась с 86,1% годом ранее до 85,9%. При этом весь рынок операционных систем делили два решения - Android от Google и iOS от Apple. По итогам первого квартала 2019 года доля операционной системы Android на рынке превысила 90%. Откуда подобная популярность?

Во-первых, операционная система Android открытая и модифицировать ее может любой производитель, пользователь, как и устанавливать любое программное обеспечение, а не только с официального магазина Google Play. Вот здесь вы можете скачать любое приложение для гаджетов под управлением Android и, тем самым, не просматривать пресловутую рекламу, которую навязывают многие разработчики. У iOS от Apple подобная возможность появляется только после прошивки на пиратскую версию, но после этого у вас сразу пропадет доступ к официальному магазину iTunes. У решения Google подобной проблемы нет - убрали галочку в настройках разрешив установку приложений не из магазина и вот для вас открыт весь мир.

Во-вторых, операционную систему Android может начать устанавливать любой производитель на свои устройства, если на это нет каких-либо ограничений со стороны международного сообщества и США - Родины Google. Как следствие, большинство производителей гаджетов от Samsung до Xiaomi не тратят деньги на глубокую разработку операционных систем, хотя у каждой есть в заначках решения на определенном этапе развития, такие как операционная система Tizen от Samsung.

В-третьих, сами производители других операционных систем не выдержали конкуренцию и были ликвидированы. Если одной из первых рынок покинула операционная система Symbian от Nokia, то затем аналогичная судьба постигла Windows Phone от Майкрософт. Сегодня доля гаджетов под управлением операционных систем отличных от Android и iOS оценивается в 0%. При этом значительную долю в этом нуле составляют решения под управлением Tizen от Samsung, которая устанавливается на те же смарт-часы.


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