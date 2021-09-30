Домашний дрон безопасности Ring Always Home Cam

Новая камера Ring Always Home Cam - это автономная камера видеонаблюдения для помещений, которая по сути представляет собой летающий дрон, привязанный к кольцевой камере снизу. С его помощью вы можете следить за тем, что происходит в вашем доме, даже когда вас нет. Это связано с тем, что устройство передает видео 1080p на ваш смартфон через приложение Ring, что позволяет вам проверить, нет ли злоумышленников или убедиться, что вы не оставили плиту включенной в любой момент.

Владельцы также могут настроить заранее выбранные траектории полета дрона. Устройство дополнительно интегрируется с системой безопасности Ring Alarm, поэтому, если ваш будильник сработает, дрон будет лететь по заданному курсу, чтобы проверить, что происходит. Вам также не нужно беспокоиться о том, что у Ring Always Home Cam разрядится аккумулятор, пока вас нет. Как только дрон закончит облет вашего дома, он автоматически вернется в свою док-станцию ​​для подзарядки, как и многие современные роботы-пылесосы.
Комментарии и отзывы Ring Always Home Cam
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