Домашний дрон безопасности Ring Always Home Cam...

Владельцы также могут настроить заранее выбранные траектории полета дрона. Устройство дополнительно интегрируется с системой безопасности Ring Alarm, поэтому, если ваш будильник сработает, дрон будет лететь по заданному курсу, чтобы проверить, что происходит. Вам также не нужно беспокоиться о том, что у Ring Always Home Cam разрядится аккумулятор, пока вас нет. Как только дрон закончит облет вашего дома, он автоматически вернется в свою док-станцию для подзарядки, как и многие современные роботы-пылесосы.