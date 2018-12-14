Доставщик-робот Serve от компании Postmates

Компания Postmates продемонстрировала симпатичного автономного робота по доставке под названием Serve.

В прошлом компания тестировала сторонние варианты автономной доставки, но она решила создать Serve с нуля. Когда Serve появляется у вашей парадной двери или в офисе, вы будете использовать свой телефон или код, чтобы разблокировать отсек и получить ваши предметы. Робот может перевозить до 22 кг товаров и может проехать до 50 км без подзарядки. Serve использует Velodyne Lidar и камеры для навигации, Postmates утверждает, что он безопасно движется вместе с пешеходами на скорости ходьбы и преодолевает препятствия, такие как пожарные гидранты. Тем не менее, человек-оператор всегда находится в режиме ожидания, чтобы встать за управление при необходимости. Робот также имеет кнопку помощи, а также сенсорный экран для видеочата. Postmates планирует в следующем году запустить Serve в нескольких городах, он подал заявку на получение разрешения в Сан-Франциско.