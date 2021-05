Драйвер NVIDIA GeForce Game Ready 466.27 доступен для скачивания

NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready версии 466.27. Новая версия добавляет оптимизацию для игры Metro Exodus PC Enhanced Edition. Туда входят поддержка трассировки лучей и поддержку технологии DLSS 2.1. Также оптимизация добавлена и в игры Mass Effect Legendary Edition и Resident Evil Village. Драйвер поставляется с поддержкой DirectX 12 Agility SDK и Shader Model 6.6. Исправлены ряд проблем в играх, таких как Rainbow Six Siege, Mortal Shell, Call of Duty: Black Ops Cold War, World of Warcraft: Shadowlands и Batman Arkham Knight. Добавлено пять новых мониторов совместимых с G-SYNC.

Новый драйвер уже можно скачать с официального сайта компании NVIDIA. Весит он около 640 Мб.