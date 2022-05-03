Дрон DJI Mini 3 Pro будет представлен 10 мая…

Дрон DJI Mini 3 Pro сможет развивать максимальную скорость 57 км/ч, максимальное время полета со стандартной батареей — 34 минуты, с батареей повышенной емкости до 47 минут полета. В камере будет использоваться новый 1/1,3-дюймовый CMOS-датчик оптического формата и объектив с диафрагмой F/1,7.
DJI Mini 3 Pro сможет записывать видео 4K с частотой 60 кадров в секунду и Full HD с частотой 120 кадров в секунду, а также захватывать изображения в формате RAW. Дальность полета составит 12 км. Также на беспилотник возложена полноценная система обхода препятствий APAS 4.0. Вес новинки составляет 249 грамм.