Дрон DJI Mini 3 будет иметь новый дизайн и контроллер со встроенным экраном высокого разрешения

Ходят слухи, что DJI запустит свой новый беспилотник DJI Mini 3 который будет весить менее 250 грамм. DJI Mini 3 станет новейшим дроном компании, предлагающим полет в совершенно новой упаковке. Помимо дрона DJI Mini 3, просочившиеся изображения также показывают совершенно новый пульт дистанционного управления со встроенным экраном с высоким разрешением.

Просочившееся фотография демонстрирует дрон DJI Mini 3. В дополнение к этому мы также можем увидеть новый пульт дистанционного управления со встроенным экраном, который DJI запустит вместе с дроном Mini 3.

На изображениях видно, что DJI Mini 3 имеет большую защиту стабилизатора. Это означает, что мы можем ожидать, что объектив будет намного больше, чем его предшественник.

Ранее сообщалось, что Mini 3 будет иметь улучшенную фотосъемку при слабом освещении с диафрагмой f/1.7. Отныне новые просочившиеся изображения действительно поддерживают продолжающееся представление о большем объективе.

В целом просочившиеся изображения DJI Mini 3 также показывают, что дрон претерпел серьезную модернизацию. Mini 3 очень похож на Mavic 3. Рычаги длиннее и способны поддерживать большие пропеллеры. Это сделает дрон более плавным и увеличит время полета благодаря эффективному сопротивлению ветру. DJI Mini 3 поставляется с аккумулятором емкостью 2453 мАч для увеличения времени автономной работы.