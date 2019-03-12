Дрон Parrot Bebop 2 Power FPV может летать в течении 1 часа

Исследуйте места и снимайте видео с беспилотником Parrot Bebop 2 Power FPV. Обеспечивая 60 минут автономной работы от двух батарей, это устройство дает вам больше свободы для изучения окружающих мест.

Предлагая более 30 минут полета без подзарядки, Bebop 2 Power имеет радиус действия более 1,5 км. Кроме того, он может летать со скоростью до 64 км/ч в спортивном режиме. Дрон FPV также может противостоять ветру до 60 км/ч. Благодаря интеллектуальным режимам полета вы можете с легкостью вести аэрофотосъемку без каких либо усилий. Одним нажатием он может запускать автоматические снимки, например панораму на 360 градусов. В комплекте с 14-мегапиксельной камерой беспилотник Bebop 2 Power позволяет снимать в формате Full HD 30 кадров в секунду.