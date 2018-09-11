Дрон который может пребывать в воздухе до 2 часов. Impossible Aerospace US-1

Компания Impossible Aerospace создала новый дрон US-1 со временем полета до 2 часов, это очень большой отрыв от своих конкурентов, так как те не выдерживают и 30 минут полета.

US-1, который имеет 26-дюймовую рамку, может летать со скоростью до 42 миль в час и имеет максимальный радиус действия около 46 миль. Также его можно зарядить батарею менее чем за час. Impossible Aerospace уже продает US-1, который включает в себя тепловые и оптические датчики, а также GPS-слежение для пожарных, полицейским управлениям и спасательным командам в США. В этом году компания планирует начать доставку дрона. Базовая цена US-1 составляет около 7000 долларов.