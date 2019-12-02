Две супер-прочные новинки от Casio в камуфляже

Casio представила две новые версии мощных GM-B5000 и MTG-B1000 G-Shocks, которые теперь выполнены в цветном камуфляже.

GMW-B5000TCM основан на GMW-B5000, полностью выполненном из титана. На поверхность нанесено алмазоподобное углеродное покрытие с выгравированным лазером рисунком. MTG-B1000DCM основан на прочном MTB-B1000 и имеет корпус и браслет из нержавеющей стали. Casio покрыла корпус MTG-B1000DCM черным ионным покрытием.

Обе новинки имеют водонепроницаемость до 200 м, высокую ударопрочность, хронограф, зарядку от солнечной батареи и Bluetooth-соединение через приложение G-Shock Connected. Титановые GMW-B5000TCM оценены в $ 1600, а MTG-B1000DCM порядка $ 1200.