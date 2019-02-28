Двуногий робот-гуманоид Digit

Agility Robotics выпустила новую модель Digit, которая присоединилась к эксклюзивному клубу роботов-гуманоидов. Это первый двуногий робот от компании Agility Robotics, у которого четыре конечности со степенью свободы движения. Он может использовать их для баланса, толкая двери и подъемные коробки весом до 40 фунтов, и даже ловить их во время падения. Digit также имеет футуристический промышленный дизайн, который более изящен, чем другие боты-гуманоиды, такие как знаменитый Atlas Boston Dynamics. Пройдет некоторое время, пока такие роботы, как Digit, будут помогать доставлять заказы на пиццу и Amazon, но они, безусловно, могут снизить потребность в транспортных средствах и автономных роботах на колесах.