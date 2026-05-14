Dyson представила очиститель воздуха с ИИ на борту

Компания Dyson представила новый очиститель воздуха Find+Follow Purifier Cool, и это первая модель компании, в которую встроена камера с поддержкой ИИ для определения положения человека в комнате. Стоит сказать, что в роботах-пылесосах Dyson уже использует комбинацию камер и искусственного интеллекта, но здесь устройство стационарное и не рискует врезаться в разбросанные вещи, поэтому камера применяется для другой задачи — направлять поток свежего воздуха прямо на человека и экономить энергию, отключая устройство, когда в помещении никого нет. Устройство подключается к Wi-Fi и может управляться через мобильное приложение Dyson, однако изображения, получаемые через камеру в стиле перископа, обрабатываются системой ИИ локально, что должно обеспечивать приватность.

Оно не распознаёт конкретных людей — система используется только для определения присутствия, а сами изображения удаляются сразу после анализа в реальном времени. Хотя использование камеры для простой задачи определения присутствия выглядит избыточным, Dyson традиционно подходит к инженерным решениям с максимальной сложностью. Очиститель способен отслеживать перемещение человека, чтобы направлять поток воздуха вслед за ним — например, на кухне устройство будет автоматически поворачивать поток. Если в комнате несколько людей, направление воздушного потока будет переключаться между ними. И интенсивность обдува может автоматически изменяться при повышении уровня загрязнения воздуха.