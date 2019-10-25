Dyson презентовала самую быструю сушилку для рук Airblade 9kJ

2019-10-25, Автор - Марсель Гарипов; Продукт - Dyson Airblade 9kJ; [113]
24 октября в Москве состоялась официальная презентация новой сушилки для рук Dyson Airblade 9kJ, которая является самой быстрой и энергоэффективной моделью среди линейки Airblade. Новинка способна высушить руки всего за 10 секунд, а год ее обслуживания обходится в 1015 рублей. Все остальные подробности в этом репортаже.

История создания

На разработку Dyson Airblade 9kJ было потрачено больше трёх лет. За это время , и за было создано более 700 прототипов. В результате чего, для 9kJ подобрали наиболее подходящую форму с обтекаемыми линиями, благодаря которым воздух проходит с наименьшим сопротивлением. Кстати уровень шума сушилки измеряли в звукозаписывающей студии.

Режимы работы

Dyson Airblade 9kJ работает в двух режимах: максимум и Эко. При первом сушилка работает на максимальной мощности в 900 Вт и способна высушить руки за 10 секунд. Он больше предназначен для помещений с большой проходимостью людей. К примеру, это может быть аэропорт, стадион или торговый центр.

Во время Эко режима сушилка работает на уровне мощности в 650 Вт. В таком случае сушилка потребляет на 87% меньше электроэнергии, по сравнению с обычной сушилкой. Сушка рук занимает 12 секунд, а углеродистый след составляет 2,5 г за один цикл сушки. Такой режим нацелен для использования в местах с небольшой посещаемостью. Например, офис, ресторан или кафе.

«Мы, как инженеры, стремимся улучшать вещи, повышать их эффективность и экономичность. Это стремление заложено в нашей ДНК, и именно оно лежит в основе прогресса где бы то ни было, даже в туалетной комнате, — отметил Джеймс Дайсон. — Бумажные полотенца появились ещё в 1907 году, а электрические сушилки для рук — в 1948, но и у тех, и у других есть свои недостатки. Путь к более совершенному решению был очень интересным. В 2006 с изобретением технологии Dyson Airblade вода впервые стала срезаться с рук мощными потоками ненагретого воздуха, что сократило потребление электроэнергии».

Конструкция

Корпус Airblade 9kJ выполнен из нержавеющей стали сушилка и обладает большим сроком службы с гарантией на 5 лет. Все швы сварены лазером. Сушилка прошла все жесткие этапы проверки, в том числе и на антивандальность. Внутри корпуса находится двигатель Dyson V4, который совершает до 75 тысяч оборотов в минуту и запускает потоки воздуха на скорости 624 км/ч через два изогнутых отверстия шириной 0,45 мм. Всего за одну секунду двигатель пропускает через себя 23 литра воздуха.

Расход

Dyson Airblade 9kJ тратит на один цикл сушки рук около 9,1 кДж энергии, а в режиме «Эко» год обслуживания обходится в 1015 рублей. Также на презентации был приведен пример того, во сколько обойдется использование Airblade 9kJ, по сравнению с бумажными полотенцами. С результатами можете ознакомиться чуть ниже:

Цена

Dyson Airblade 9kJ будет продаваться по цене в 99 990 рублей. Заказать ее можно на официальном сайте Dyson.

Комментарии и отзывы Dyson Airblade 9kJ
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