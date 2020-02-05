Dyson запатентовала наушники со встроенным очистителем воздуха

Компания Dyson, известная своими пылесосами, подала заявку на патент, описывающий пару наушников. Но, как и следовало ожидать от бренда, в наушниках есть система очистки воздуха. Наушники имеют две полосы, но одна из них на самом деле является своего рода рупором. Каждая чашка поставляется с двигателем с лопастями рабочего колеса 35-40 мм. Они вращаются со скоростью около 12000 об/мин, всасывая воздух через фильтр.

Отфильтрованный воздух с обеих сторон спускается вниз по мундштуку, а затем выбрасывается в сторону рта пользователя. Систему фильтрации можно отодвинуть вверх и спрятать над оголовьем.