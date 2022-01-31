Джейсон Момоа присоединится к Вин Дизелю и его семье в «Форсаже 10»

Как сообщается, поиск новой звезды начался после того, как Дуэйн Джонсон отказался вернуться во франшизу, несмотря на просьбу Вин Дизеля. Франшиза «Форсаж», стартовавшая в 2001 году, заработала по всему миру 6,6 миллиарда долларов. Совсем недавно Момоа снялся в научно-фантастической эпопее режиссера Дени Вильнёва «Дюна». Затем он повторит свою роль супергероя Аквамена в фильме «Аквамен и затерянное королевство». Форсаж 10 в настоящее время планируется выпустить 19 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.