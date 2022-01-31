Джейсон Момоа присоединится к Вин Дизелю и его семье в «Форсаже 10»

Джейсон Момоа присоединился к актерскому составу фильма «Форсаж 10», объявила Universal Pictures в минувшие выходные. В сообщениях говорится, что Момоа сыграет ключевую роль и может сыграть одного из злодеев фильма. Однако, поскольку сценарий все еще находится в стадии разработки, неясно, является ли роль Момоа главным героем или антагонистом по своей природе.

Как сообщается, поиск новой звезды начался после того, как Дуэйн Джонсон отказался вернуться во франшизу, несмотря на просьбу Вин Дизеля. Франшиза «Форсаж», стартовавшая в 2001 году, заработала по всему миру 6,6 миллиарда долларов. Совсем недавно Момоа снялся в научно-фантастической эпопее режиссера Дени Вильнёва «Дюна». Затем он повторит свою роль супергероя Аквамена в фильме «Аквамен и затерянное королевство». Форсаж 10 в настоящее время планируется выпустить 19 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.
Комментарии и отзывы Форсаж 10
Фильм "Падение луны"…
Фильм Lionsgate Movies выпустила новый трейлер грядущег…
Новый трейлер фильма "Человек-паук 3: нет пути домой"…
Новый трейлер фильма Компания Sony Pictures Entertainment опубликовала новый трехминутный …
4 глава Джона Уика выйдет 24 марта 2023 года…
4 глава Джона Уика выйдет 24 марта 2023 годаLionsgate Movies выпустили тизер-трейлер, в кото…
Американский кинотеатр принимает биткоины…
Американский кинотеатр принимает биткоиныЕще в августе сеть американских кинотеатров AMC объявила, что к концу года начнет принимать криптовалюту.…
Премьера фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной роли…
Премьера фильма «Морбиус» с Джаредом Лето в главной ролиSony Pictures Entertainment выпустила новый трей…
Новый трейлер фильма "Доктор Стрэндж в мультивселенной безум…
Новый трейлер фильма Студия Marvel выпустила новый трейлер грядущего фильма …
Новый трейлер фильма "Матрица воскрешение"…
Новый трейлер фильма Warner Bros. Pictures выпустила новый одноминутный ти…
Matrix Awakens Experience выходит на PS5 и Xbox S/X 9 декабр…
Matrix Awakens Experience выходит на PS5 и Xbox S/X 9 декабрEpic Games создала новый Matrix Awakens Experience…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor