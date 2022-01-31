Джейсон Момоа присоединится к Вин Дизелю и его семье в «Форсаже 10»

Джейсон Момоа присоединился к актерскому составу фильма «Форсаж 10», объявила Universal Pictures в минувшие выходные. В сообщениях говорится, что Момоа сыграет ключевую роль и может сыграть одного из злодеев фильма. Однако, поскольку сценарий все еще находится в стадии разработки, неясно, является ли роль Момоа главным героем или антагонистом по своей природе.

Как сообщается, поиск новой звезды начался после того, как Дуэйн Джонсон отказался вернуться во франшизу, несмотря на просьбу Вин Дизеля. Франшиза «Форсаж», стартовавшая в 2001 году, заработала по всему миру 6,6 миллиарда долларов. Совсем недавно Момоа снялся в научно-фантастической эпопее режиссера Дени Вильнёва «Дюна». Затем он повторит свою роль супергероя Аквамена в фильме «Аквамен и затерянное королевство». Форсаж 10 в настоящее время планируется выпустить 19 мая 2023 года в кинотеатрах по всему миру.