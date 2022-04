ECS представила мини-ПК LIVA One A300

Elitegroup Computer Systems (ECS) представила высокопроизводительный, энергоэффективный и многозадачный мини-ПК — LIVA One A300.

ECS LIVA One A300 построен на базе платформы AMD и поддерживает процессоры Ryzen и Athlon. Он оснащен двухканальной памятью DDR4 емкостью до 64 ГБ. LIVA One A300 также оснащен новейшей технологией 802.11ax, которая легко поддерживает беспроводное соединение. LIVA One A300 использует интерфейс M.2 SATA/PCIe для расширения SSD.

Порты ввода/вывода включают: HDMI, DisplayPort и VGA, что позволяет легко подключать одновременно до трех дисплеев с разрешением 4K. Реализована поддержка операционной системы Window 10 и 11, в зависимости от модели.

Информация по моделям ECS LIVA One A300 отсутствует.