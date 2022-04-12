ECS представила мини-ПК LIVA One A300

Elitegroup Computer Systems (ECS) представила высокопроизводительный, энергоэффективный и многозадачный мини-ПК — LIVA One A300.

ECS LIVA One A300 построен на базе платформы AMD и поддерживает процессоры Ryzen и Athlon. Он оснащен двухканальной памятью DDR4 емкостью до 64 ГБ. LIVA One A300 также оснащен новейшей технологией 802.11ax, которая легко поддерживает беспроводное соединение. LIVA One A300 использует интерфейс M.2 SATA/PCIe для расширения SSD.

Порты ввода/вывода включают: HDMI, DisplayPort и VGA, что позволяет легко подключать одновременно до трех дисплеев с разрешением 4K. Реализована поддержка операционной системы Window 10 и 11, в зависимости от модели.

Информация по моделям ECS LIVA One A300 отсутствует.

В Steam Deck появится новая функция облачной синхронизации п…
В Steam Deck появится новая функция облачной синхронизации пВ преддверии запуска Steam Deck компания Valve подробно описала новую функцию для облачных сохранений Ste…
MSI выпустила игровой ПК MAG Trident S 5M на базе AMD Ryzen…
MSI выпустила игровой ПК MAG Trident S 5M на базе AMD RyzenMSI выпустила новый игровой настольный компьютер, предназначенный для облачных и мобильных игр — новый MS…
Elgato выпустила педаль Stream Deck Pedal для стримеров…
Elgato выпустила педаль Stream Deck Pedal для стримеровСегодня компания Elgato запускает новую педаль Stream Deck, а также официальную интеграцию с Discord. Str…
Epson выпустила проектор Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000…
Epson выпустила проектор Pro Cinema 4K PRO-UHD LS12000Компания Epson представила новый длиннофокусный лазерный проектор, который обеспечивает заявленное беском…
Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу…
Мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажуПредставленный в феврале мини-ПК Minisforum Elitemini B550 поступает в продажу, с другими характеристикам…
Steam Deck будет работать с популярными античитами…
Steam Deck будет работать с популярными античитамиУ нас есть отличные новости, предоставленные компанией Valve о проекте Steam Deck и её потенциальной игро…
NVIDIA обновит Shield TV до Android 11…
NVIDIA обновит Shield TV до Android 11NVIDIA начала развертывание Software Experience Upgrade 9.0 для устройств Shield TV и обновит их операцио…
Corsair представила светящиеся панели iCUE LC 100…
Corsair представила светящиеся панели iCUE LC 100Corsair является лучшим поставщиком компьютерных компонентов, позволяющих полностью переборщить с RGB-под…
Обзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игрОбзор ConceptD CT300-52A. Настольный ПК для монтажа видео, графики и игр
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor