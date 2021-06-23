ECS представила мини-ПК LIVA Q3 Plus на базе AMD Ryzen

ECS представила мини-ПК LIVA Q3 Plus на базе AMD Ryzen.

Мини-ПК оснащен процессором AMD Ryzen V1605B с встроенным графическим ядром Radeon Vega. Система отличается высокой производительностью и низким энергопотреблением.

Мини-ПК LIVA Q3 Plus имеет компактные размеры. Внутри корпуса есть встроенный охлаждающий вентилятор, для предотвращения перегрева системы. LIVA Q3 Plus поддерживает подключение до двух мониторов через порт HDMI и mini DisplayPort. Кроме того, в мини-ПК есть два высокоскоростных порта USB 3.2 Gen 1x1, один порт USB 2.0 на передней панели, а также LAN-порт и слот для расширения Micro SD. ECS LIVA Q3 Plus поддерживает установку на заднюю панель монитора через крепление VESA.

Компания ECS не раскрыла стоимость мини-ПК LIVA Q3 Plus.
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