Ecobee готовит домашнюю видеокамеру

Компания Ecobee, известная своими умными термостатами, работает над своей первой видеокамерой внутреннего наблюдения. Она имеет форму умного динамика с конусообразной подставкой и четырьмя световыми индикаторами желтого или синего цвета.

Камера станет вторым новым продуктом Ecobee за пределами своих интеллектуальных термостатов. Его первым был выключатель света, который можно использовать в качестве динамика Alexa выпущенной в прошлом году. В 2018 году Amazon вложила миллионы из своего фонда Alexa в инвестиции в Ecobee. Это означает, что новая видеокамера и любые будущие устройства для умного дома могут быть совместимы с Alexa.