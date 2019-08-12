Электрическая швабра LIECTROUX F528A

Встроенный резервуар с распылителем решает сразу две проблемы: избавляет от необходимости таскать за собой ведро с водой и предотвращает появление луж и разводов грязи на полу. Чтобы не пропустить пыльный участок при вечерней уборке, на корпусе предусмотрена светодиодная «фара». Пригодится она и для темных участков под кроватью — а чтобы до них добраться, можно легко отогнуть ручку на 90 градусов.Беспроводная электрическая швабра не только сократит время на уборку, но и сэкономит силы своему владельцу. Тереть пол повторяющимися движениями не придётся: всю грязную работу возьмут на себя вращающиеся диски. Справится автоматический уборщик не только с полом: длины ручки достаточно и для мытья высоких окон. Одного заряда аккумулятора хватит на 30 минут работы — за это время можно прибраться даже в большой квартире (до 200 квадратных метров).Стоимость модели составит 104 доллара.