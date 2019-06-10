Электрическая ловушка для комаров - Mosquitron

Немецкие инженеры изобрели совершенно новый тип борьбы с летающими кровососущими насекомыми - Mosquitron. Он стильный, простой в управлении и может очистить ваш дом от мух и комаров.

Он заманивает насекомых с помощью безопасного, абсолютно безвредного ультрафиолетового излучения, которому летающие вредители не могут противостоять. Как только комар подлетает на небольшое расстояние мощный вентилятор всасывает его через люк с односторонним движением. После этого они попадают в корзину, где они высушиваются вентилятором в течение 2 минут.

Устройство имеет размеры 13,5 х 13,5 х 20 см и вес 360 грамм. Цена Mosquitron устройства составляет $20.