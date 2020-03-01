Электрическая ловушка для насекомых MIJIA SOLOVE P1

XIAOMI MIJIA SOLOVE P1 это электрическая мухобойка для уничтожения москитов, комаров, мух и мошек, выполненная в форме традиционной хлопушки.

XIAOMI MIJIA SOLOVE P1 оснащена 14 светодиодами, куда насекомые летят сами, попадая в ловушку, насекомые умирают из-за напряжения 2000 В - 3000 В.

Для людей устройство абсолютно безопасно: дополнительные решетки защищают от случайного касания к сетке под напряжением, ультрафиолет не влияет на зрение, а сама ловушка не выделяет неприятного запаха или вредных химических веществ.

Внутри XIAOMI MIJIA SOLOVE P1 установлен аккумулятор ёмкостью на 2000 мАч, этого хватит до 30 дней автономной работы или до 8 часов работы в режиме отпугивания насекомых.

Продается ловушка XIAOMI MIJIA SOLOVE P1 на AliExpress за 27 долларов.