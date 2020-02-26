Электрическая отвертка Xiaomi MiJa за 40 долларов

Китайская компания Xiaomi представила электрическую отвертку под названием MiJia MJDDLSD001Q.

Корпус шуруповерта выполнел из прочного ABS пластика и полиамида.

Переключатель режимов сделан в виде круга, который легко крутить одним пальцем руки.

Благодаря мощному двигателю электрическая отвертка Xiaomi MiJia MJDDLSD001Q выдает мощность крутящего момента в 5 Ньютон метров. В комплекте с отверткой идет 12 бит с 60 мм удлинительной планкой.

Скорость вращения 200 оборотов в минуту. Работает отвертка Xiaomi MiJia MJDDLSD001Q без проводов от аккумулятора емкостью 2000 мАч.

Одного заряда хватить на закручивание примерно 180 шурупов.

Продается такая электроотвертка на AliExpress за 40 долларов.