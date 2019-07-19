Электрическая зубная щётка J.ZAO и его функции

Каждые 30 секунд устройство напоминает о необходимости смены области чистки для максимальной эффективности процедуры. Матовый корпус с защитой IPX5 не боится попадания воды — щетку можно мыть под краном, не опасаясь поломки. На одном заряде от комплектной док-станции J.ZAO JZTBB02 работает до 14 дней — её можно взять в отпуск, не таская с собой лишних проводов.Звуковая зубная щётка поддерживает три режима работы: чистка, отбеливание и массаж. Их переключение позволяет выбрать оптимальный вариант использования при различной чувствительности зубов и дёсен. По мере износа чистящей насадки ее можно легко заменить, не покупая новую щётку.Стоимость новинки составит всего 37 долларов.