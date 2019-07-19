Электрический шуруповёрт Mijia Electric Screwdriver

В Mijia Electric Screwdriver установлен аккумулятор ёмкостью 2000 мАч, заряда которого хватает на вкручивание 180 саморезов или более чем 200 обычных винтов. Максимальный крутящий момент составляет 5 Н·м, чего достаточно для домашнего использования. Шуруповерт поставляется с 12 насадками из комплексно-легированной стали S2 с твердостью до HRC 60.Миниатюрный шуруповёрт Mijia Electric Screwdriver выполнен в минималистичном монолитном дизайне, за который Xiaomi получила престижную награду iF Industrial Design Award 2019. Корпус устройства изготовлен из высококачественного инженерного пластика, обладает высокой термостойкостью и ударопрочностью. Использование специальной краски обеспечивает надежное сцепление при эксплуатации. Кроме того, такое покрытие более устойчиво к грязи и коррозии.Стоимость составит 23 доллара.