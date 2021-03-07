Elgato представила светодиодную ленту и звуковые панели

Elgato представила два аксессуара для стримеров - это Light Strip и Wave Panels. Светодиодная лента и звуковая панель обеспечат непревзойденный стиль домашней студии.

Elgato Light Strip - световая RGB-лента предлагает разные режимы яркости и цвета (до 16 миллионов цветов). Управление подсветкой осуществляется через приложение или пульт. Яркость до 2000 люмен и цветовая температура от 3500K до 6500K. Продается светодиодная лента за 83 доллара.

Elgato Wave Panels представляет собой двухслойную конструкцию из пенопласта, благодаря чему достигается уменьшение реверберации и уменьшению эха в помещении, в итоге вы получаете качественный звук во время прямой трансляции. Панели легко монтируются на стену. Wave Panels представлены в нескольких цветах. Цена составляет 166 долларов.