Elgato представила светодиодную ленту и звуковые панели

Elgato представила два аксессуара для стримеров - это Light Strip и Wave Panels. Светодиодная лента и звуковая панель обеспечат непревзойденный стиль домашней студии.

Elgato Light Strip - световая RGB-лента предлагает разные режимы яркости и цвета (до 16 миллионов цветов). Управление подсветкой осуществляется через приложение или пульт. Яркость до 2000 люмен и цветовая температура от 3500K до 6500K. Продается светодиодная лента за 83 доллара.

Elgato Wave Panels представляет собой двухслойную конструкцию из пенопласта, благодаря чему достигается уменьшение реверберации и уменьшению эха в помещении, в итоге вы получаете качественный звук во время прямой трансляции. Панели легко монтируются на стену. Wave Panels представлены в нескольких цветах. Цена составляет 166 долларов.
Комментарии и отзывы Elgato Light Strip и Wave Panels
Обзоры:
Новости:
Elgato представила светодиодную ленту и звуковые панели

Elgato представила два аксессуара для стримеров - это Light Strip и Wave Panels. Светодиодная лента и зву...
LG представила два проектора BU60PST и BF60PST

Два новых проектора компании LG - BU60PST и BF60PST нацелены на коммерческий рынок для бизнес предприятий...
Microsoft Office 2021 и Office 2021 LTSC запланированы на 2021 год

Microsoft объявила о том, что программное обеспечение Office 2021 и Office 2021 LTSC выйдут в этом году. ...
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Мини-ПК Intel NUC 11 Performance не выйд...
Мини-ПК Intel NUC 11 Performance не выйдВ начале этого года компания Intel представила неттопы NUC 11-й серии, которые получили аппаратную платфо...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи ви...
В кинокамере Sony FX3 не будет записи виСетевые источники поделились новыми подробностями о компактной кинокамере Sony FX3, первые сведения о кот...
Meizu запускает дочерний бренд Lipro...
Meizu запускает дочерний бренд LiproMeizu недавно разослала профильным информационным ресурсам письмо-приглашение, официально объявить о свое...
Запуск Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в кон...
Запуск Xiaomi Mi 11 Lite ожидается в конСтало известно, что Mi 11 Lite может быть среди девяти новых телефонов, которые Xiaomi планирует выпустит...
Анонсирован изогнутый игровой монитор AO...
Анонсирован изогнутый игровой монитор AOAOC представила изогнутый монитор под номером модели CQ30G3E. Монитор оснащен 30-дюймовой 8-битной VA-пан...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix ...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix Драйвер GeForce Hotfix 460.97 выпущенный компанией NVIDIA основан на последнем графическом драйвере верси...
Samsung Galaxy Note20 на Exynos получил ...
Samsung Galaxy Note20 на Exynos получил Недавно компания Samsung выпустила обновление фирменной надстройки One UI 3.0 для смартфонов серии Galaxy...
Realme V11 5G получит процессор MediaTek...
Realme V11 5G получит процессор MediaTekСегодня Realme представила новый бюджетный смартфон с поддержкой 5G в Китае. Смартфон, получивший названи...
Топ-10 самых производительных Android-см...
Топ-10 самых производительных Android-смAnTuTu опубликовал отчет по топ-10 самых эффективных флагманских смартфонов Android в мире. ...
Apple Car планирует использовать платфор...
Apple Car планирует использовать платфорHyundai Motor подтвердила, что компания ведет переговоры с Apple о реализации амбициозного проекта компан...
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. Материнска...
Обзор ASRock X299 TAICHI CLX. МатеринскаК моменту начала 2021 года платформа HEDT от Intel с чипсетом X299 стала нишевой, уступив решениям как са...
Xiaomi представила розетку MIJIA Smart W...
Xiaomi представила розетку MIJIA Smart WПомимо смартфонов, Xiaomi хорошо известна своими экосистемными продуктами, созданными для умного дома. Ко...
Обзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с QiОбзор NAVITEL SH1000 PRO. Автомобильный крепеж для смартфона с Qi
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 ГцОбзор Samsung Odyssey G5 LC27G55T. Игровой монитор 144 Гц
Обзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкойОбзор ABKONCORE A300. Недорогой корпус с ARGB-подсветкой
Обзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВОбзор BBK 39LEX-7268/TS2C. Умный телевизор с Яндекс.ТВ
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor