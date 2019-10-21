Escape from Tarkov обзавелась базой, Егерем и новой картой

У нас отличные новости для всех преданных фанатов Escape from Tarkov, которые любят игру и хотят получать от нее больше удовольствия. Со свежим патчем 0.12 разработчики добавят тьму нового контента, о котором сложно рассказать в паре предложений. Теперь существенно улучшен сетевой код и оптимизация, появилась новая карта «Резерв», которая смело зовется самой большой из всех существующих, плюс появилась База. Там вы будете восстанавливать здоровье и параметры персонажа, складывать припасы, строить постройки и так далее. Также у торговцев появился новый персонаж Егерь, который будет не только торговать уникальной экипировкой, но и выдаст задания, за которые положена награда. Самое время запускать игру и получать от нее удовольствие.