Eve Cam - первая камера, которая поддерживает протокол Secure HomeKit Video от Apple

Объявленная на выставке CES в начале этого года, Eve Cam с поддержкой HomeKit Secure Video наконец готова к отправке. Согласно пресс-релизу Eve Systems, потребители теперь могут предварительно заказать камеру в Eve Store по рекомендованной розничной цене $ 149,95 с доставкой 23 июня.

Eve Cam предлагает видео 1080p/24fps и поле обзора 150 °, инфракрасный датчик движения для ночного видения до 5 м и оснащена микрофоном и динамиком для двусторонней передачи звука. Eve Cam - это беспроводная камера с поддержкой подключений 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для монтажа используется гибкое магнитное основание.

Главной особенностью является поддержка HomeKit Secure Video, что означает, что живые изображения не передаются через какой-либо облачный сервер, а любые записи надежно хранятся и шифруются в вашей учетной записи iCloud.
Комментарии и отзывы Eve Cam
Обзоры:
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·мЛучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м
Лучший перфоратор для дома. BOSCH PBH 2100 REЛучший перфоратор для дома. BOSCH PBH 2100 RE
5 лучших устройств от Xiaomi для дома на время карантина. Xiaomi Mijia SCWXCQ01RR5 лучших устройств от Xiaomi для дома на время карантина. Xiaomi Mijia SCWXCQ01RR
Новости:
Лучший аккумуляторный шуруповерт для дома. DeWALT DCD771D2 42 Н·м

Практически в любом доме нужен такой инструмент как шуруповерт, для того чтобы повесить картину, закрепит...
Лучший проектор для домашнего кинотеатра. Acer C202i

Просмотр фильмов позволяет не только следить за новинками кинематографа, но отдыхать от повседневной сует...
Лучший перфоратор для дома. BOSCH PBH 2100 RE

Какой перфоратор лучше купить для личного использования, рассматривать дорогостоящие модели просто бессмы...
Обзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпусаОбзор Fractal Design Define 7 Compact Black TG Dark Tint (FD-C-DEF7C-02). Тест корпуса
Обзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus BronseОбзор Corsair CV550 550W (CP-9020210-EU). Недорогой блок питания с 80 Plus Bronse
Обзор Mortal Kombat 11: Aftermath – долгожданное продолжение историиОбзор Mortal Kombat 11: Aftermath – долгожданное продолжение истории
Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)Лучшая игровая клавиатура. Razer Huntsman Elite (RZ03-01870100-R3M1)
Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000Обзор Philips 241E1SCA. Лучший 24-дюймовый монитор до 10 000
Компания Apple купила провайдера NextVR...
Компания Apple купила провайдера NextVRКомпания Apple объявила о приобретении еще одной компании. В цели компании попал провайдер, который заним...
Представлен ПК-рюкзак Zotac VR GO 3.0...
Представлен ПК-рюкзак Zotac VR GO 3.0Компания Zotac представила компьютер-рюкзак VR GO 3.0, который был впервые показан еще на январской выста...
Gears of War получит обновление для конс...
Gears of War получит обновление для консGears of War компьютерная игра в жанре шутера от третьего лица. Разработчик Epic Games планирует вывести ...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил ново...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил новоSamsung начала развертывание обновления Galaxy A51 One UI 2.1 для смартфона Galaxy A51. Обновление постав...
Производство смартфонов Apple iPhone XR ...
Производство смартфонов Apple iPhone XR Производство смартфонов Apple iPhone XR на заводе Foxconn приостановлено из-за вспышки коронавируса. ...
OnePlus покажет новые смартфоны 14 апрел...
OnePlus покажет новые смартфоны 14 апрелБуквально вчера у нас появилась информация о новом смартфоне компании OnePlus, который появился на пресс-...
Samsung переходит от технологии LCD к QD...
Samsung переходит от технологии LCD к QDКомпания Samsung закрывает производство жидкокристаллических дисплеев LCD в этом году, так как компания ...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с ...
Обзор Candy FCPK626XL/E. Духовой шкаф с «На рестораны и кафе надейся, а сам не плошай». Перефразированная фраза, как нельзя актуальна сейчас в во...
GTX 1650 получат более быструю память...
GTX 1650 получат более быструю памятьПроизошла достаточно странная ситуация на рынке видеокарт. Дело в том, что сейчас компании закрыты, завод...
Компания Razer выделит 50 миллионов на п...
Компания Razer выделит 50 миллионов на пRazer создала благотворительный фонд в 50 миллионов долларов. Фонд будет двигаться по трем направлениям: ...
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TV...
Лучший бюджетный телевизор. Xiaomi Mi TVAOC 43M3083 43" (2018) ...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в ию...
Смартфон Sony Xperia 10 II выпустят в июБританские магазины начали принимать предзаказы на смартфон Sony Xperia 10 II, который был представлен ещ...
Обзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполненииОбзор Honor 30 Pro+ 8/256GB. Антикризисный флагман в необычном исполнении
Обзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFCОбзор ZTE Blade A7 (2020) 2/32GB. Антикризисный смартфон с NFC
Обзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детекторомОбзор Roadgid Premier. Автомобильный видеорегистратор с радар-детектором
Обзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PDОбзор HIPER RPX10000. Недорогая внешняя батарейка с QC 3.0 и PD
Обзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работыОбзор HONOR MagicBook AMD. Шустрый безрамочный ноутбук для работы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor