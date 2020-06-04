Eve Cam - первая камера, которая поддерживает протокол Secure HomeKit Video от Apple

Объявленная на выставке CES в начале этого года, Eve Cam с поддержкой HomeKit Secure Video наконец готова к отправке. Согласно пресс-релизу Eve Systems, потребители теперь могут предварительно заказать камеру в Eve Store по рекомендованной розничной цене $ 149,95 с доставкой 23 июня.

Eve Cam предлагает видео 1080p/24fps и поле обзора 150 °, инфракрасный датчик движения для ночного видения до 5 м и оснащена микрофоном и динамиком для двусторонней передачи звука. Eve Cam - это беспроводная камера с поддержкой подключений 2,4 ГГц и 5 ГГц. Для монтажа используется гибкое магнитное основание.

Главной особенностью является поддержка HomeKit Secure Video, что означает, что живые изображения не передаются через какой-либо облачный сервер, а любые записи надежно хранятся и шифруются в вашей учетной записи iCloud.