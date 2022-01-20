Facebook и Instagram планируют внедрять NFT

Согласно отчету информационного издания The Financial Times, конгломерат социальных сетей Meta изучает планы, позволяющие пользователям создавать, демонстрировать и продавать NFT на платформах Facebook и Instagram. Если компания запустит такие инструменты, это станет крупнейшей демонстрацией массовой поддержки NFT на сегодняшний день и поможет укрепить место спорных активов в цифровом мире. Согласно The Financial Times, планы «находятся на ранней стадии и еще могут измениться». В публикации говорится, что команды Facebook и Instagram «готовят» функцию, которая позволит пользователям отображать NFT в качестве изображений их профиля, а также работают над прототипом, позволяющим пользователям создавать новые NFT.

Сообщается, что другие сотрудники в Meta обсуждают «запуск торговой площадки для пользователей, чтобы покупать и продавать NFT». Невозможно точно сказать, насколько далеко продвинулись эти планы, но это не первое проявление интереса к NFT со стороны лидеров Meta. Глава Instagram Адам Моссери заявил в декабре прошлого года, что компания «активно изучает NFT и то, как мы можем сделать их более доступными для более широкой аудитории», а в октябре прошлого года генеральный директор Meta Марк Цукерберг говорил о том, как метавселенная должна поддерживать «владение цифровыми товарами» или NFT. NFT, или невзаимозаменяемые токены, в последние месяцы получили поддержку других известных веб-платформ. Twitter работает над способами демонстрации таких элементов, поддерживаемых блокчейном, а Reddit запустил собственную коллекцию аватаров NFT для пользователей.
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