Facebook и Instagram планируют внедрять NFT

Сообщается, что другие сотрудники в Meta обсуждают «запуск торговой площадки для пользователей, чтобы покупать и продавать NFT». Невозможно точно сказать, насколько далеко продвинулись эти планы, но это не первое проявление интереса к NFT со стороны лидеров Meta. Глава Instagram Адам Моссери заявил в декабре прошлого года, что компания «активно изучает NFT и то, как мы можем сделать их более доступными для более широкой аудитории», а в октябре прошлого года генеральный директор Meta Марк Цукерберг говорил о том, как метавселенная должна поддерживать «владение цифровыми товарами» или NFT. NFT, или невзаимозаменяемые токены, в последние месяцы получили поддержку других известных веб-платформ. Twitter работает над способами демонстрации таких элементов, поддерживаемых блокчейном, а Reddit запустил собственную коллекцию аватаров NFT для пользователей.