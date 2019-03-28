FarmWise и Roush начнут создавать роботов для пропалывания

Стартап FarmWise Labs объявил сегодня о том, что он сотрудничает с производственной компанией из Мичигана Roush для создания автономных роботов для пропалывания.

В течение года компании будут работать вместе над созданием прототипов для самоходных роботов, которые смогут перемещаться в полях. Если все пойдет хорошо, они начнут наращивать дополнительные единицы в 2020 году. Роботы смогут оказать большую помощь фермерам в Мичигане. Роботы будут разработаны для высокоточной прополки и будут работать круглосуточно, что избавит фермеров от необходимости выполнять задачи, требующие много времени. Боты также будут построены так, чтобы они легко адаптировались к различным культурам, когда они перемещаются по ферме. В 2017 году исследователям в Англии удалось засеять и собрать поле ячменя, используя только роботов.