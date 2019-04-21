Фазу 3 киновселенной Marvel завершит «Человек-паук: Вдали от дома»

Фазу 3 киновселенной Marvel завершат не «Мстители: Финал», а «Человек-паук: Вдали от дома»

Грандиозный финал «Саги бесконечности» и первых трёх фаз марвеловской киновселенной — это вовсе не «Мстители: Финал», как все думали. «Человек-паук: Вдали от дома» станет финальной точкой Фазы 3. Босс Marvel Кевин Файги подтвердил это на встрече с фанатами в Шанхае.

Ситуация аналогична Фазе 2, завершившейся не «Мстителями: Эрой Альтрона», а первым «Человеком-муравьём». Продолжение приключений распылённого (пока) Питера Паркера должно, по идее Файги, стать перевалочным пунктом между первыми тремя группами фильмов и Фазой 4.

Узнать наверняка сможем уже скоро: «Мстители» выходят 29 апреля, а «Человек-паук» сразу за ними — 4 июля.