Фильм "Падение луны"

Lionsgate Movies выпустила новый трейлер грядущего нового фильма-катастрофы «Падение луны», премьера которого состоится на экранах кинотеатров во всем мире в начале следующего года с 4 февраля 2022 года. Падение луны - это грядущий научно-фантастический боевик, автор сценария и режиссер Роланд Эммерих. Он является одним из самых дорогих независимых фильмов с бюджетом в 140 миллионов долларов.

В фильме таинственная сила сбивает Луну с ее орбиты вокруг Земли и заставляет ее лететь по курсу столкновения с Землей. За несколько недель до столкновения и мир на грани уничтожения, руководитель НАСА и бывший астронавт Джо Фаулер (обладательница премии Оскар Холли Берри) убеждена, что у нее есть ключ к спасению всех нас, но только одного астронавта из ее прошлого, Брайана Харпера ( Патрик Уилсон, «Мидуэй») и теоретик заговора К.С. Хаусман (Джон Брэдли, «Игра престолов») ей верит. Эти невероятные герои совершат невозможную последнюю миссию в космос, оставив позади всех, кого они любят, только для того, чтобы обнаружить, что наша Луна не такая, как мы думаем.