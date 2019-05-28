Фильм Sonic the Hedgehog перенесли из-за смены дизайна

Фильм про Соника откладывается на три месяца, чтобы дать творческой команде больше времени на редизайн персонажа. Теперь его покажут в кинотеатрах 14 февраля 2020 года.

Ранее мы уже писали, что авторы фильма про Синего ежа всё же прислушались к недовольным фанатам и решили изменить внешний вид героя. Видимо, до ноября времени им оказалось мало, поэтому режиссёр Джефф Фаулер объявил новую дату в своём Твиттере. Это даёт надежду, что персонаж будет больше похож на Соника, к которому мы все привыкли.

А пока дизайнеры пытаются сделать из ежа конфетку, фанаты показали, что бы им хотелось увидеть в результате. И некоторые варианты выглядят гораздо лучше, чем то, что мы видели в трейлере.