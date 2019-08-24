Фильм по Uncharted снова лишился режиссера

Как говорится, не опять, а снова. Многострадальный фильм по вселенной Uncharted во второй раз столкнулся с проблемой отсутствия режиссера.

Что известно

Если верить Deadline, то киноадаптация приключений Натана Дрейка снова лишилась режиссера. В этот раз Sony покинул Ден Трахтенберг, который в 2018 году пришел на замену Шону Лев, променявшему проект на Free Guy с Райаном Рейнольдсом. Кто займется фильмом вместо Трахтенберга источники Deadline не знают, но Sony уже договаривается с новым режиссером, который приступит к работе до конца лета.

В то же время Том Холланд, который играет Питера Паркера в новой трилогии «Человек-паук», до сих пор не отказался от участия в фильме. В киноадаптации Uncharted он сыграет молодого Дрейка.

По словам The Hollywood Reporter, в прокат фильм по Uncharted выйдет уже 18 декабря 2020 года, а съемки начнутся в начале следующего года.