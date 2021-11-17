Final Fantasy The Spirits Within 4K Ultra HD уже доступна…

В 2065 году Земля кишит инопланетными формами жизни, известными как Фантомы. При физическом контакте Фантомы поглощают дух Гайи живых существ, мгновенно убивая их, хотя незначительный контакт может привести только к инфекции. Выжившие люди живут в «барьерных городах», защищенных энергетическими щитами, предотвращающими проникновение Фантомов, и ведут непрекращающуюся борьбу за освобождение планеты. После заражения Фантомом во время одного из ее экспериментов, ученый доктор Аки Росс (Минг-На) и ее наставник, доктор Сид (Дональд Сазерленд) нашли способ победить Фантомов, собрав восемь духов, уникальные энергетические узоры, содержащиеся в различные формы жизни.