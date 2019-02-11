Flow Air Quality Wearable устройство для отслеживания качества воздуха

Узнайте о качестве вдыхаемом вами воздухе с помощью Flow Air Quality Wearable от Plume Labs.

Это привлекательное устройство, которое легко крепится к рюкзаку и карману, скрывает мощный воздушный датчик. Прибор может измерять пыль, выхлопные газы, вредные газы и даже бытовую химию парящую в воздухе.

При отслеживании воздуха, данные отправляются обратно в лабораторию Plume. Компания будет собирать данные пользователей для составления карты загрязнения в реальном времени. Вы можете использовать эту карту, чтобы избежать загрязненных территорий.

В комплекте со стильным кожаным ремешком Flow поставляется в графитовом цвете с элегантной формой. Данное устройство уже доступно для покупки за 179 долларов, так что вы сможете улучшить свое здоровье с помощью этого устройства.