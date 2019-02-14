Ford представил кровать для борьбы с любителями занять «чужую» половину

Ford представил свой прототип кровати Lane-Keeping. Особенность изобретения заключается в том, что оно может удержать спящего человека на одной стороне постели.

Он оснащен конвейерным матрасом с датчиками давления. Как только кровать Lane-Keeping обнаруживает инвазивный вес напарника, матрац откатит «захватчика» назад на свою сторону кровати, эффективно обеспечивая эгоистичному напарнику простор. По словам Форда, более одного из четырех респондентов сообщают, что спят лучше в одиночку, а отсутствие качественного сна в течение длительных периодов увеличит риск травм и несчастных случаев.