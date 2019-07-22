Формат Ultra HD становится всё более популярным

Исследование от Strategy Analytics позволяет понять,что по всему миру продано более 200 млн телевизоров с 4K-дисплеем. А к концу текущего года такие устройства будут находиться в 222 млн домохозяйств, что на 50% превышает показатель годовой давности.

Телевизоры, экран которых имеет разрешение 3840×2160 пикселей, продолжат своё распространение. Аналитики считают, что в 2023 году пользоваться такими устройствами будут как минимум 600 млн семей по всему миру. К этому моменту Ultra HD практически вытеснит собою Full HD. Лидером по внедрению устройств с 4K-экраном продолжит оставаться Северная Америка. Аналитики ожидают, что к 2023 году на этот формат перейдет 71% домохозяйств. Также крупнейшим рынком с точки зрения годовых продаж останется Азиатско-Тихоокеанский регион. В 2018 году здесь своих покупателей найдут 46 млн 4K-телевизоров. Не исключено, что 8K-устройства активнее всего будут пользоваться спросом именно на этом рынке.