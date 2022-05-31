Foxconn ожидает более стабильных цепочек поставок во втором полугодии

В официальном заявлении на ежегодном собрании акционеров Foxconn подтвердила, что ожидает улучшения стабильности в цепочках поставок во второй половине 2022 года. Председатель Foxconn Янг Лю заявил, что компания «уверена в стабильности своей цепочки поставок во второй половине 2022 года». Недавняя волна COVID в Китае нарушила спрос и предложение на все основные электронные продукты, включая смартфоны, планшеты и ПК.

Foxconn, крупнейший в мире производитель электроники, серьезно пострадал от длительных карантинных мер в Шанхае из-за COVID-19. Местное правительство заверило, что жители «зон с низким уровнем риска» смогут вернуться к работе со вторника. Помимо контрактного производства электронных продуктов, Foxconn также стремится выйти на рынок электромобилей (EV) со своей линейкой автомобилей Foxtron.
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