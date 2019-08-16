Fractal Design ION+ Platinum новая серия блоков питания

Компания Fractal Design представила полностью модульную серию блоков питания ION+ Platinum мощностью от 560 до 860 Вт.

Все они обладают актуальной схемотехникой и высококачественной элементной базой (исключительно японские конденсаторы высокотемпературных серий). Также новинки получили единственную мощную линию +12В, а их эффективность превышает 90% и подтверждена сертификатом 80 PLUS Platinum.

За активное охлаждение внутренних компонентов отвечает 140-мм вентилятор на основе надежного и тихого FDB-подшипника. Он может работать в двух режимах: либо постоянно вращаться со скоростью от 400 до 900 об/мин, либо функционировать в полупассивном режиме Zero RPM. Для выбора режима есть специальный переключатель на корпусе.

Новинки обладают защитой от перегрузки по напряжению, низкого напряжения, перегрузки по мощности, короткого замыкания, перегрузки по току и перегрева. И ещё новые блоки питания Fractal Design могут похвастаться глубиной всего в 150 мм, а также длинными 600-мм кабелями питания материнской платы и процессора (24-pin ATX и 8-pin EPS).

Блоки питания Fractal Design Ion+ Platinum уже скоро поступят в продажу, а их рекомендованная стоимость составит от 100 до 130 долларов США в зависимости от мощности.