Французская комедия о семейной жизни

Писатель Анри переживает кризис. У него пропало творческое вдохновение, отношения с супругой испорчены, а с детьми которые уже выросли он не может найти общий язык. Однажды в его дом проникает бездомный пес, Анри решил оставить ее. И со временем дела у него начинают налаживаться.

Французский комедийный фильм снят Иваном Атталем. Он же и сыграл главную роль в фильме, а так же Шарлотта Генсбург. Сценарий основан на одноимённом рассказе Джона Фанте из повести West of Rome. В российский прокат фильм выйдет 27 февраля 2020 года.