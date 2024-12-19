Функция Auto HDR ломает Windows 11

При этом Auto HDR, ключевая функция Windows 11, предназначена для улучшения графики в играх, автоматически преобразуя контент с обычным динамическим диапазоном SDR в расширенный HDR. Однако обновление 24H2 нарушило корректную работу этой функции, вызвав неожиданные проблемы с отображением и стабильностью игр. Соответственно, на данный момент стоит либо отключить данную функцию в настройках операционной системы, либо даже откатиться на предыдущее обновление Windows 11, где этого бага с изображением нет. Конечно, компания обещает в ближайшее время выпустить патч, который исправит проблему, но это может занять какое-то время. И вполне логично в ожидании апдейта отключить Auto HDR — функция, конечно, очень полезна в определённых ситуациях, но без неё можно играть с полным комфортом, не переживая из-за вылетов и зависаний.