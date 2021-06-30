GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition разогнана до 2,8 ГГц

Видеокарта GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition была успешно разогнана и протестирована командой OGS и оверклокером Rauf. Напомним, GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition оснащена 24-фазной системой питания. Видеокарта имеет повышенную тактовую частоту 1815 МГц. Для подачи питания потребуется три 8-контактных разъема PCIe и мощный блок питания, так как видеокарта имеет TDP 400 Вт.

Лимитированная видеокарта GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition была разогнана до 2,8 ГГц и прошла успешно тесты в синтетике, 3DMark Port Royal набрав 18726 баллов. В качестве системы охлаждения был использован жидкий азот. На данный момент такой результат является рекордным для RTX 3080 Ti.

Комментарии и отзывы GALAX GeForce RTX 3080 Ti HOF OC LAB Edition
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