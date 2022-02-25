GIGABYTE представил серверы с прямым жидкостным охлаждением

GIGABYTE Technology сегодня представила два новых обучающих сервера HPC и AI с жидкостным охлаждением, G262-ZL0 и G492-ZL2, которые могут довести до предела ускорители NVIDIA HGX A100 и процессоры AMD EPYC 7003 благодаря жидкостному охлаждению корпоративного уровня. Чтобы предотвратить перегрев и простои серверов в центре обработки данных с высокой плотностью вычислений, GIGABYTE совместно с CoolIT Systems разработала охлаждающее устройство, в котором используется прямое жидкостное охлаждение для обеспечения оптимальной производительности, высокой доступности и эффективного охлаждения. Сочетание компонентов, хорошо спроектированных с точки зрения производительности и эффективности, обеспечивает гораздо более быстрое понимание и получение результатов, что ценят пользователи, получая при этом преимущества ценности и снижения совокупной стоимости владения.

Включение и выбор платформы NVIDIA HGX A100 в новых серверах GIGABYTE имеет важное значение, поскольку новые технологии NVIDIA Magnum IO GPUDirect обеспечивают более высокую пропускную способность, разгружая рабочие нагрузки с ЦП для достижения заметного повышения производительности. Платформа HGX поддерживает NVIDIA GPUDirect RDMA для прямого обмена данными между графическими процессорами и сторонними устройствами, такими как сетевые карты или адаптеры хранения. Кроме того, поддерживается GPUDirect Storage для прямого пути передачи данных из хранилища в память графического процессора с разгрузкой ЦП, что обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшую задержку. Для высокоскоростных соединений четыре сервера NVIDIA A100 включают NVIDIA NVLink, а восемь серверов NVIDIA A100 используют NVSwitch и NVLink для обеспечения одноранговой связи GPU со скоростью 600 ГБ/с.

G262-ZL0 — это сервер 2U, ориентированный на GPU, поддерживающий базовую плату NVIDIA HGX A100 с 4 GPU, а старший брат — G492-ZL2, сервер 4U, ориентированный на GPU, с базовой платой NVIDIA HGX A100 с 8 GPU. Эти новые серверы присоединяются к существующей линейке серверов G262 и G492, в которых используются обычные радиаторы и вентиляторы с мощным воздушным потоком.
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