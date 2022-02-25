GIGABYTE представил серверы с прямым жидкостным охлаждением

Включение и выбор платформы NVIDIA HGX A100 в новых серверах GIGABYTE имеет важное значение, поскольку новые технологии NVIDIA Magnum IO GPUDirect обеспечивают более высокую пропускную способность, разгружая рабочие нагрузки с ЦП для достижения заметного повышения производительности. Платформа HGX поддерживает NVIDIA GPUDirect RDMA для прямого обмена данными между графическими процессорами и сторонними устройствами, такими как сетевые карты или адаптеры хранения. Кроме того, поддерживается GPUDirect Storage для прямого пути передачи данных из хранилища в память графического процессора с разгрузкой ЦП, что обеспечивает более высокую пропускную способность и меньшую задержку. Для высокоскоростных соединений четыре сервера NVIDIA A100 включают NVIDIA NVLink, а восемь серверов NVIDIA A100 используют NVSwitch и NVLink для обеспечения одноранговой связи GPU со скоростью 600 ГБ/с.
G262-ZL0 — это сервер 2U, ориентированный на GPU, поддерживающий базовую плату NVIDIA HGX A100 с 4 GPU, а старший брат — G492-ZL2, сервер 4U, ориентированный на GPU, с базовой платой NVIDIA HGX A100 с 8 GPU. Эти новые серверы присоединяются к существующей линейке серверов G262 и G492, в которых используются обычные радиаторы и вентиляторы с мощным воздушным потоком.