Гарнитура Apple AR будет стоить более 2000 долларов…

Apple, будет использовать на устройстве один из своих флагманских процессоров Apple M1 Pro в своей новой гарнитуре AR. В сочетании с несколькими дисплеями, в том числе панелями со сверхвысоким разрешением 8K, сменными линзами и передовыми аудиотехнологиями, затраты возрастут. Основная причина выбора M1 Pro вместо M1 не в скорости процессора. Это потребность в более продвинутой графике. Как вы, возможно, знаете, M1 имеет восьмиядерный графический процессор, тогда как M1 Pro имеет от 14 до 16 графических ядер.