Гарнитура Apple AR будет стоить более 2000 долларов

Apple AR будет выпущено либо в 2022, либо в 2023 году. В последнем отчете говорится что новая гарнитура AR или гарнитура VR будет стоить не менее 2000 долларов. Apple обычно берет за продукты немного больше, чем ее конкуренты, фиксируя маржу, которая помогла ей стать одной из самых прибыльных компаний по производству электроники за всю историю. Новая гарнитура не станет исключением, но основная причина, по которой компания обсуждает цены выше 2000 долларов, связана с некоторыми из ее внутренних технологий.

Apple, будет использовать на устройстве один из своих флагманских процессоров Apple M1 Pro в своей новой гарнитуре AR. В сочетании с несколькими дисплеями, в том числе панелями со сверхвысоким разрешением 8K, сменными линзами и передовыми аудиотехнологиями, затраты возрастут. Основная причина выбора M1 Pro вместо M1 не в скорости процессора. Это потребность в более продвинутой графике. Как вы, возможно, знаете, M1 имеет восьмиядерный графический процессор, тогда как M1 Pro имеет от 14 до 16 графических ядер.