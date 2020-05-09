Газонокосилки Robomow стали умнее

Каждое новое поколение устройств компании Robomow становится умнее предыдущего. Внедрение инновационных функций позволило превратить техническое средство для стрижки газона в полноценного садового помощника. Умный робот берет на себя повседневный уход за травой, значительно облегчая жизнь своего владельца. Роботизированные газонокосилки Robomow созданы на основе современных технологий, оснащены уникальным программным обеспечением, а также обладают зрением, слухом и осязанием. Благодаря этим инновациям косить траву станет намного удобнее, и результат будет более качественным. Робот-косилка уже не машина, а личный садовник, который способен работать в режиме 24/7.

Основные моменты:
  • Интеллектуальное восприятие окружающей среды с RoboVision. Благодаря технической имитации человеческого глаза косилка обзавелась уникальными возможностями. Оснащенные интеллектуальной системой распознавания объектов роботы-газонокосилки способны видеть окружающее их пространство, оценивать ситуацию и принимать решения в соответствии со сложившейся ситуацией.
  • Усовершенствованная система голосового управления Amazon Alexa. Теперь голосом можно будет не только запустить или остановить робота, когда потребуется, но и получить доступ к множеству других функций или даже интегрировать его в умный дом.
  • Инновационные тактильные функции: плавающая дека, режим края и многое другое. Уникальные садовые помощники оснащены тактильными функциями, позволяющими буквально прощупывать окружающее пространство и подстраиваться под него.
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