Газонокосилки Robomow стали умнее

Основные моменты:
- Интеллектуальное восприятие окружающей среды с RoboVision. Благодаря технической имитации человеческого глаза косилка обзавелась уникальными возможностями. Оснащенные интеллектуальной системой распознавания объектов роботы-газонокосилки способны видеть окружающее их пространство, оценивать ситуацию и принимать решения в соответствии со сложившейся ситуацией.
- Усовершенствованная система голосового управления Amazon Alexa. Теперь голосом можно будет не только запустить или остановить робота, когда потребуется, но и получить доступ к множеству других функций или даже интегрировать его в умный дом.
- Инновационные тактильные функции: плавающая дека, режим края и многое другое. Уникальные садовые помощники оснащены тактильными функциями, позволяющими буквально прощупывать окружающее пространство и подстраиваться под него.