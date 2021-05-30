Где обучают программированию?

Программирование - это процесс создания программ (программного обеспечения). Существует более 300 языков программирования, для освоения необходимо определиться с выбором языка. Каждый из языков имеет свои особенности и возможности. Для веб-разработки, создания сайтов стоит рассматривать такие языки, как Python, Javascript и PHP. Если вы хотите стать разработчиком в направлении мобильных приложений, то изучайте kotlin, java и swift. Для создания программного обеспечения лучший вариант C# и Javascript. Любите игры и планируете их создавать, вам подойдут языки C#, C++ и Javascript. Освоить языки программирования будет сложно, поэтому рекомендуется пройти обучение. Где обучают программированию мы расскажем в этой статье.

Пройти курсы программирования можно онлайн. Благо на рынке есть из чего выбирать.

Популярные сервисы для изучения программирования:

  • GeekBrains
  • Нетология
  • SkillBox
  • HTML Academy
  • Hexlet.io
  • Skillfactory

GeekBrains

Сервис GeekBrains предлагает широкий спектр направлений программирования, среди которых веб-разработка, python-разработка, разработка игр и так далее. После завершения курса обучения вы получаете сертификат о завершении. Кроме того, сервис GeekBrains помогает ученикам в трудоустройстве.

Нетология

Здесь вы можете освоить веб-разработку, python, разработку мобильных приложений, тестирование программного обеспечения. Обучение проходит в режиме онлайн. У вас есть возможность общаться с преподавателем, выполнять практические задания и многое другое. Так же как и сервис GeekBrains, Нетология выдает диплом о завершении и помогает в трудоустройстве.

SkillBox

SkillBox предоставляет продолжительные курсы по направлениям: разработка игр, разработка мобильных приложений, создание веб-приложений, разработка и тестирование программ с последующим устройством на работу. Продолжительность обучения может достигать 12 месяцев. Обучение происходит посредством просмотра видеолекций, выполнения практических заданий и общения с куратором. Сервис предлагает удобную форму оплаты, сначала образование, оплата – после.

HTML Academy

Хотите стать фронтенд-разработчиком или react-разработчиком, школа HTML Academy идеально подходит для освоения данных направлений. На сайте есть курсы по HTML, CSS и JavaScript, а также PHP. Сервис содержит понятные, информативные курсы. С помощью HTML Academy вы сможете создать свой сайт.

Hexlet.io

Данный сервис предлагает большое количество курсов по изучения 8 различных языков программирования. Hexlet.io открывает широкие возможности программирования на языке JavaScript с популярными и востребованными инструментами, включая React, Redux, Webpack, Express. Программа обучения сопровождается описание заданий, тестами и упражнениями.

Skillfactory

Сервис содержит курсы по изучению Python’a и веб-разработке. Вы освоите профессию Frontend-разработчика и веб-разработчика на PHP. Школа Skillfactory предлагает удобную оплату в рассрочку.

Также стоит упомянуть такие сервисы для изучения программирования, как "Школа ЕШКО", англоязычные сервисы "CodeWars" и "CodingGame", а также сайты "Profi.ru" и "YouDo".

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