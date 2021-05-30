Где обучают программированию?

Пройти курсы программирования можно онлайн. Благо на рынке есть из чего выбирать.
Популярные сервисы для изучения программирования:
- GeekBrains
- Нетология
- SkillBox
- HTML Academy
- Hexlet.io
- Skillfactory
GeekBrainsСервис GeekBrains предлагает широкий спектр направлений программирования, среди которых веб-разработка, python-разработка, разработка игр и так далее. После завершения курса обучения вы получаете сертификат о завершении. Кроме того, сервис GeekBrains помогает ученикам в трудоустройстве.
НетологияЗдесь вы можете освоить веб-разработку, python, разработку мобильных приложений, тестирование программного обеспечения. Обучение проходит в режиме онлайн. У вас есть возможность общаться с преподавателем, выполнять практические задания и многое другое. Так же как и сервис GeekBrains, Нетология выдает диплом о завершении и помогает в трудоустройстве.
SkillBoxSkillBox предоставляет продолжительные курсы по направлениям: разработка игр, разработка мобильных приложений, создание веб-приложений, разработка и тестирование программ с последующим устройством на работу. Продолжительность обучения может достигать 12 месяцев. Обучение происходит посредством просмотра видеолекций, выполнения практических заданий и общения с куратором. Сервис предлагает удобную форму оплаты, сначала образование, оплата – после.
HTML AcademyХотите стать фронтенд-разработчиком или react-разработчиком, школа HTML Academy идеально подходит для освоения данных направлений. На сайте есть курсы по HTML, CSS и JavaScript, а также PHP. Сервис содержит понятные, информативные курсы. С помощью HTML Academy вы сможете создать свой сайт.
Hexlet.ioДанный сервис предлагает большое количество курсов по изучения 8 различных языков программирования. Hexlet.io открывает широкие возможности программирования на языке JavaScript с популярными и востребованными инструментами, включая React, Redux, Webpack, Express. Программа обучения сопровождается описание заданий, тестами и упражнениями.
SkillfactoryСервис содержит курсы по изучению Python’a и веб-разработке. Вы освоите профессию Frontend-разработчика и веб-разработчика на PHP. Школа Skillfactory предлагает удобную оплату в рассрочку.
Также стоит упомянуть такие сервисы для изучения программирования, как "Школа ЕШКО", англоязычные сервисы "CodeWars" и "CodingGame", а также сайты "Profi.ru" и "YouDo".