Где заказать суши в Харькове и в Киеве

Если вы проживаете в Харькове или в Киеве и хотите заказать суши вы можете обратиться к доставка суши Sushi Icons - Новый проект доставки японской кухни. Присоединяйся к клубу и получи индивидуальную карту, которая позволяет воспользоваться привилегиями клуба Sushi Icons. Привилегии позволяют оплачивать заказы с помощью бонусов. Проект доставка суши Sushi Icons проводит бесплатные мастер-классы от шеф-поваров японской кухни.
- Применение продуктов высокого качества
- Обработка заказов в течении 5 минут. Прием заказов с 11:00 до 22:30
- Уважение к клиентам, профессионализм коллектива
- Гарантия свежести блюд
- Бесплатная доставка суши от 400 гривен
- Система скидок и постоянные акции
Особенности и достоинства онлайн суши-бара
Служба доставки доставка суши Sushi Icons предлагает большой ассортимент для гурманов японской кухни. В меню есть низко- и высококалорийные роллы, еда для вегетарианцев, диетические сашими, салаты, донатсы и многое другое. В доставка суши Sushi Icons можно заказать доставку на дом или забрать заказ самостоятельно. При самовывозе предлагается 10% скидка, а также есть возможность увидеть приготовление вашего блюда на открытой кухне.
Система бонусов
Проект доставка суши Sushi Icons использует только качественные и свежие продукты которые соответствуют международным пищевым стандартам. В меню компании самые большие порции, производитель не экономит на обязательных ингредиентах, таких как васаби, соусы и маринованный имбирь. Процесс заказа и оплата заказа не занимает много времени. Заказ возможен в любую точку города. Заказывайте, у нас вкусно, сытно и быстро!